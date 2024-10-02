В Курской области ПВО уничтожило шесть украинских беспилотников

В Курской области было сбито шесть украинских беспилотников, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Он отметил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку, уничтожив шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Губернатор выразил благодарность военным за их работу и напомнил жителям о том, что обломки беспилотников могут быть опасны. Он подчеркнул, что они могут содержать взрывчатые вещества или быть покрытыми токсичными материалами. Смирнов призвал граждан не прикасаться к обломкам и немедленно сообщать о находках по номеру 112.
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"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.