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В Курской области ПВО уничтожило шесть украинских беспилотников

0:39
Происшествия

В Курской области было сбито шесть украинских беспилотников, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Он отметил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку, уничтожив шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В Курской области ПВО уничтожило шесть украинских беспилотников
Фото: commons.wikimedia.org by Pesotsky, CC BY 3.0

Губернатор выразил благодарность военным за их работу и напомнил жителям о том, что обломки беспилотников могут быть опасны. Он подчеркнул, что они могут содержать взрывчатые вещества или быть покрытыми токсичными материалами. Смирнов призвал граждан не прикасаться к обломкам и немедленно сообщать о находках по номеру 112.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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