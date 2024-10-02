Автомобиль с подростками перевернулся после столкновения с знаком на Сиреневом бульваре

На востоке Москвы автомобиль столкнулся с дорожным знаком и перевернулся. В транспортном средстве, как за рулем, так и в салоне, находились несовершеннолетние. Об этом РИА Новости сообщили представители правоохранительных органов.

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Инцидент произошел на Сиреневом бульваре, где машина, по предварительным данным, с подростками внутри, врезалась в дорожный знак и опрокинулась. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

Уточнения

Сире́невый бульва́р — одна из центральных магистралей в Восточном административном округе (ВАО) г. Москвы, разделяющая районы Восточное Измайлово и Северное Измайлово. Это самый протяженный бульвар Москвы.

