Мирный житель получил ранения в результате обстрела Дзержинска в ДНР, который был осуществлен украинскими военными. Об этом сообщил мэр соседнего города Горловки Иван Приходько.
В своем сообщении в Telegram-канале Приходько сообщил, что вооруженная агрессия со стороны Украины привела к ранению местного жителя Дзержинска, входящего в состав городского округа Горловка.
Стоит отметить, что Дзержинск, переименованный украинскими властями в Торецк в 2016 году, находится в 10 километрах к северо-западу от Горловки. Сам город Горловка расположен в 50 километрах севернее Донецка. В городе располагаются крупные промышленные предприятия, такие как химический концерн "Стирол" и несколько угледобывающих компаний. До начала конфликта на Донбассе Горловка была одним из крупнейших населенных пунктов ДНР с населением более 250 тысяч человек.
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"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.