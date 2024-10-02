В результате обстрела Дзержинска ранен мирный житель

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мирный житель получил ранения в результате обстрела Дзержинска в ДНР, который был осуществлен украинскими военными. Об этом сообщил мэр соседнего города Горловки Иван Приходько.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

В своем сообщении в Telegram-канале Приходько сообщил, что вооруженная агрессия со стороны Украины привела к ранению местного жителя Дзержинска, входящего в состав городского округа Горловка.

Стоит отметить, что Дзержинск, переименованный украинскими властями в Торецк в 2016 году, находится в 10 километрах к северо-западу от Горловки. Сам город Горловка расположен в 50 километрах севернее Донецка. В городе располагаются крупные промышленные предприятия, такие как химический концерн "Стирол" и несколько угледобывающих компаний. До начала конфликта на Донбассе Горловка была одним из крупнейших населенных пунктов ДНР с населением более 250 тысяч человек.