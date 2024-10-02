В Варшаве арестованы граждане Украины и Таджикистана за стрельбу на рынке

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В Польше задержали двух мужчин — гражданина Украины и гражданина Таджикистана, которые подозреваются в стрельбе на рынке "Олимпия" в Варшаве. Инцидент произошёл в начале сентября.

Фото: ru.freepik.com by freepic.diller

Во время патрулирования полицейские заметили подозрительного мужчину на старейшем рынке столицы, расположенном на улице Горшевской. В какой-то момент раздались выстрелы. Нападавшие скрылись с места происшествия, и полиция начала их активно искать.

В результате правоохранители сначала задержали 45-летнего украинца, а через несколько дней — 38-летнего представителя Таджикистана. Мужчины обвиняются в нападении на полицейских с использованием огнестрельного оружия. Им может грозить до 10 лет тюремного заключения.

Уточнения

Варша́ва (пол. Warszawa, МФА: МФА: ) — столица и крупнейший по населению и занимаемой территории город Польши.





По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе. Расположена в центре Европы.

