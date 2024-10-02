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Пьяному водителю из Челябинска грозит срок лишения свободы до 12 лет

1:26
Происшествия

Водителю из Троицка, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения и виновному в гибели 33-летней пассажирки, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Об этом стало известно от пресс-службы ГИБДД Челябинской области.

Пьяному водителю из Челябинска грозит срок лишения свободы до 12 лет
Фото: commons.wikimedia by Brian_Katt, PDM

В отношении нетрезвого водителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

"Максимальное наказание, предусмотренное частью 4 статьи 264 УК РФ, составляет 12 лет лишения свободы для 38-летнего водителя из Троицка. Он оказался под следствием после аварии, совершенной в состоянии алкогольного опьянения. Его неразумный поступок привёл к трагической гибели 33-летней пассажирки", — объяснили ситуацию в пресс-службе ГИБДД.

В ночь на 2 октября в Троицком районе Челябинской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 33-летняя жительница Челябинска. По информации региональной Госавтоинспекции, авария произошла по вине водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который потерял управление. Автомобиль съехал с трассы и с переворотом вылетел в кювет. Пассажирка получила тяжелые травмы и скончалась на месте.

Уточнения

Алкого́льное опьяне́ние - разновидность состояния опьянения, вызываемого психоактивным действием напитков, в составе которых содержится этиловый спирт. Алкогольное опьянение вызывает изменения в психологических, физиологических и поведенческих функциях человека.

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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