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В Новосибирске задержана банда пособников нелегальных мигрантов

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Происшествия

Как сообщило областное управление полиции Новосибирска, в суд направлено уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в организации канала незаконной миграции.

В Новосибирске задержана банда пособников нелегальных мигрантов
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

Следственный комитет сообщил, что преступная группа, занимавшаяся организацией незаконного пребывания иностранных граждан в регионе, действовала с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года. При этом для легализации прибывающих мигрантов подозреваемые не всегда применяли законные способы.

Как сообщили в пресс-службе областного полицейского управления, в ходе проведенных обысков были изъяты документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности фигурантов этого уголовного дела.

Уточнения

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