В Новосибирске задержана банда пособников нелегальных мигрантов

Как сообщило областное управление полиции Новосибирска, в суд направлено уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в организации канала незаконной миграции.
Следственный комитет сообщил, что преступная группа, занимавшаяся организацией незаконного пребывания иностранных граждан в регионе, действовала с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года. При этом для легализации прибывающих мигрантов подозреваемые не всегда применяли законные способы.
Как сообщили в пресс-службе областного полицейского управления, в ходе проведенных обысков были изъяты документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности фигурантов этого уголовного дела.
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