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У жителя Прикамья обнаружен целый арсенал оружия

1:33
Происшествия

У жителя села Частые был найден и изъят целый арсенал. Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю.

У жителя Прикамья обнаружен целый арсенал оружия
Фото: pxhere

Сотрудники уголовного розыска МВД России по району «Частинское» получили информацию о возможном нарушении со стороны местного жителя, связанного с незаконным хранением боеприпасов. При проведении обыска в его доме оперативники нашли и изъяли 24 банки с порохом общим весом свыше 10 кг, а также 245 патронов различных калибров.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В конце сентября в Прикамье было изъято 99 единиц огнестрельного оружия, 880 патронов разных калибров и 14 204 грамма пороха в рамках проведения регионального оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал», о чем сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

 

 

 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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