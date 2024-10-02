У жителя Прикамья обнаружен целый арсенал оружия

1:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

У жителя села Частые был найден и изъят целый арсенал. Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю.

Фото: pxhere

Сотрудники уголовного розыска МВД России по району «Частинское» получили информацию о возможном нарушении со стороны местного жителя, связанного с незаконным хранением боеприпасов. При проведении обыска в его доме оперативники нашли и изъяли 24 банки с порохом общим весом свыше 10 кг, а также 245 патронов различных калибров.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В конце сентября в Прикамье было изъято 99 единиц огнестрельного оружия, 880 патронов разных калибров и 14 204 грамма пороха в рамках проведения регионального оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал», о чем сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

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