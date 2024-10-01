При обстреле Горловки пострадал мирный житель

В результате обстрела Горловки украинскими военными был ранен мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько через свой Telegram-канал. По его словам, удар стал следствием продолжающейся вооружённой агрессии со стороны Украины.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские силы нанесли несколько ударов по городу. В 16:10 по центру Горловки были выпущены два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров, а ранее, в 11:00, обстрелу подвергся Калининский район города с применением снарядов того же калибра.

Горловка, находящаяся примерно в 50 километрах к северу от Донецка, является одним из крупнейших городов ДНР. Здесь расположены важные промышленные объекты, такие как химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. До начала конфликта на Донбассе население города превышало 250 тысяч человек.

Уточнения

Го́рловка — город в Донецкой области.

