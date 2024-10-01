В Тюменской области напали на муфтия

1:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На муфтия Зинната Садыкова, было совершено нападение с применением молотка и слезоточивого газа. Этот инцидент произошел в рабочем кабинете Садыкова накануне, 30 сентября, об это сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Тюменской области.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров, PDM



Неизвестный мужчина, представившийся пришедшим для обсуждения деятельности Духовного управления, проник в кабинет Зинната Садыкова и напал на него. Муфтий оказал сопротивление и позвал на помощь. В результате нападавшего задержала полиция.



Садыкову оказали всю необходимую помощь, его здоровью ничего не угрожает.



Согласно словам самого Зинната Садыкова, в интервью РБК Тюмень, нападавший заявил, что пришел с целью мести за ранее арестованных в регионе религиозных деятелей. Он отметил, что это его удивило самого муфтия.

"Мы его задержали, вызвали полицию и передали правоохранительным органам. Не знаю почему ко мне пришел, может быть, потому что правду в глаза говорил — что они осуществляли свою деятельность. Мы за мир, любовь, дружбу, многие века жили в мире со всеми, а их это бесит. Должны же мы им как-то противостоять. Они за халифат, а мы за свою страну, Тюменскую область. Мы за эти ценности, а им не нравится", — признался местный муфтия.



Как сообщает Духовное управление мусульман, нападавшим оказался сторонник радикальных религиозных взглядов. По предварительным данным, он хотел отомстить за задержание сотрудниками ФСБ его единомышленников.

"Духовное управление мусульман Тюменской области обращается к единоверцам с призывом сохранять рассудительность и правопорядок, не совершать противоправных действий и не допускать смуты в среде мусульман", — рассказали в Духовном управлении мусульман.

Уточнения

Му́фтий - высшее духовное лицо у мусульман. Наделён правом выносить решения по религиозно-юридическим вопросам, давать разъяснения по применению шариата.



Исла́м — самая молодая и вторая по численности приверженцев, после христианства, мировая, а также монотеистическая авраамическая религия. Число приверженцев — около 2 млрд человек (2022 год).



Тюме́нская о́бласть — субъект Российской Федерации, расположенный на юге Западной Сибири. Входит в состав Уральского федерального округа, является частью Западно-Сибирского экономического района.



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