Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китай закрыл сухопутную границу с Казахстаном
Ynet: в ближайшее время могут произойти контакты между Путиным и Нетаньяху
Успейте обработать деревья осенью: это убережёт их от болезней
Кабмин Германии заявил об отсутствии информации о контактах Шольца и Путина
В Варшаве грузин обстрелял машину с украинкой и поляком
ВСУ нападением на Курскую область отвлекла внимание от коррупции
Шуфутинский высказался о смерти Вячеслава Добрынина: ушёл в Международный день музыки
Российским журналистам запретили посетить выступление Ассанжа
При обстреле Горловки пострадал мирный житель

В Тюменской области напали на муфтия

1:57
Происшествия

На муфтия Зинната Садыкова, было совершено нападение с применением молотка и слезоточивого газа. Этот инцидент произошел в рабочем кабинете Садыкова накануне, 30 сентября, об это сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Тюменской области.

В Тюменской области напали на муфтия
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров, PDM


Неизвестный мужчина, представившийся пришедшим для обсуждения деятельности Духовного управления, проник в кабинет Зинната Садыкова и напал на него. Муфтий оказал сопротивление и позвал на помощь. В результате нападавшего задержала полиция.


Садыкову оказали всю необходимую помощь, его здоровью ничего не угрожает.


Согласно словам самого Зинната Садыкова, в интервью РБК Тюмень, нападавший заявил, что пришел с целью мести за ранее арестованных в регионе религиозных деятелей. Он отметил, что это его удивило самого муфтия.

"Мы его задержали, вызвали полицию и передали правоохранительным органам. Не знаю почему ко мне пришел, может быть, потому что правду в глаза говорил — что они осуществляли свою деятельность. Мы за мир, любовь, дружбу, многие века жили в мире со всеми, а их это бесит. Должны же мы им как-то противостоять. Они за халифат, а мы за свою страну, Тюменскую область. Мы за эти ценности, а им не нравится", — признался местный муфтия.


Как сообщает Духовное управление мусульман, нападавшим оказался сторонник радикальных религиозных взглядов. По предварительным данным, он хотел отомстить за задержание сотрудниками ФСБ его единомышленников.

"Духовное управление мусульман Тюменской области обращается к единоверцам с призывом сохранять рассудительность и правопорядок, не совершать противоправных действий и не допускать смуты в среде мусульман", — рассказали в Духовном управлении мусульман.

Уточнения

Му́фтий - высшее духовное лицо у мусульман. Наделён правом выносить решения по религиозно-юридическим вопросам, давать разъяснения по применению шариата.

Исла́м  — самая молодая и вторая по численности приверженцев, после христианства, мировая, а также монотеистическая авраамическая религия. Число приверженцев — около 2 млрд человек (2022 год).

Тюме́нская о́бласть — субъект Российской Федерации, расположенный на юге Западной Сибири. Входит в состав Уральского федерального округа, является частью Западно-Сибирского экономического района.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как правильно приготовить дрожжевое тесто: пошаговый процесс
Еда и рецепты
Как правильно приготовить дрожжевое тесто: пошаговый процесс Аудио 
МиГ-31. Легендарный перехватчик не имеет соперников в небе
Военные новости
МиГ-31. Легендарный перехватчик не имеет соперников в небе Аудио 
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Военные новости
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских Аудио 
Популярное
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США

Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.

Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
ВС РФ освободили стратегический город ДНР Угледар, уничтожив Чёрных запорожцев Любовь Степушова Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы Дмитрий Плотников Наталья Варлей удивила зрителей своим откровением о любимых ролях и фильмах Анжела Якубовская
Как вырастить грибы у себя на даче: простой метод, который работает
Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Последние материалы
Билеты на поезда подорожают: что ждёт путешественников в 2025 году?
Роскомнадзор требует от Discord удаления запрещенных материалов
Бессмысленная смерть за Зеленского. Сотни украинских военных оказались "в ловушке" в Угледаре
Рецепт очень вкусных пирожков с тыквой, яблоками и лимоном
ФРГ поздравила Рютте со вступлением в должность генсека НАТО
Громкий проект Еврокомиссии по совместным закупкам газа оказался пустышкой
Терапевт Степаненко рассказал о норме сахара в крови для мужчин и женщин
Татьяна Брухунова раскрыла секрет крапивной настойки: именно под селёдочку
МИД Украины отрицает заявления СМИ о территориальных уступках
Мощные грозы по всей Европе: ученые раскрыли опасный секрет природы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.