Роскомнадзор требует от Discord удаления запрещенных материалов

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Согласно информации Роскомнадзора, они направили администрации платформы Discord требования об удалении 947 материалов, признанных противоправными. При этом ряд таких страниц до сих пор не были удалены.

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Отмечается, что среди запрещенных материалов имеется детская порнография, пропаганда ЛГБТ*, призывы к экстремизму, привлечение несовершеннолетних к преступлениям, пронаркотический контент.



Согласно сообщению Роскомнадзора, на момент публикации информации, часть интернет-страниц с противоправными материалами, такими как детская порнография и призывы к экстремизму, по-прежнему не была удалена администрацией Discord. В связи с этим мессенджер был ранее оштрафован на сумму 6 миллионов рублей за неудаление изображений с детской порнографией.



"Discord сегодня по-прежнему распространяет запрещенную информацию, способствующую совершению серьезных уголовных преступлений, отказывается выполнять требования законодательства, обеспечивающие возможность выявления преступников и пресечение их деятельности против граждан России", — рассказали в ведомстве.



напомним, 30 сентября Московский суд оштрафовал компанию Discord на 3,5 миллиона рублей. Основанием для наложения штрафа стало неудаление администрацией платформы запрещенной информации, на что ранее указывал Роскомнадзор.

*Признано в России экстремистским движением и запрещено.

Уточнения

Пропага́нда — распространение взглядов, фактов, аргументов, слухов, информации (включая искажённой) или заведомо ложных сведений с целью формирования нужного общественного мнения и манипулирования общественным сознанием.



Discord — система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с поддержкой VoIP и видеоконференций, предназначенная для использования различными сообществами по интересам. Система наиболее популярна у геймеров и учащихся.



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