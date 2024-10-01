Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ливан обращается в ООН с жалобой на израильскую операцию
Скрытый океан на Церере: ученые раскрывают тайны карликовой планеты
Генсек ООН призывает к прекращению огня в Ливане на фоне обострения конфликта
Нетаньяху заявил, что кампания против "оси зла" в самом разгаре
Китай закрыл сухопутную границу с Казахстаном
Ynet: в ближайшее время могут произойти контакты между Путиным и Нетаньяху
Успейте обработать деревья осенью: это убережёт их от болезней
Кабмин Германии заявил об отсутствии информации о контактах Шольца и Путина
В Варшаве грузин обстрелял машину с украинкой и поляком

Роскомнадзор требует от Discord удаления запрещенных материалов

1:36
Происшествия

Согласно информации Роскомнадзора, они направили администрации платформы Discord требования об удалении 947 материалов, признанных противоправными. При этом ряд таких страниц до сих пор не были удалены.

Роскомнадзор требует от Discord удаления запрещенных материалов
Фото: freepik.com is licensed under Free More info


Отмечается, что среди запрещенных материалов имеется детская порнография, пропаганда ЛГБТ*, призывы к экстремизму, привлечение несовершеннолетних к преступлениям, пронаркотический контент.


Согласно сообщению Роскомнадзора, на момент публикации информации, часть интернет-страниц с противоправными материалами, такими как детская порнография и призывы к экстремизму, по-прежнему не была удалена администрацией Discord. В связи с этим мессенджер был ранее оштрафован на сумму 6 миллионов рублей за неудаление изображений с детской порнографией.


"Discord сегодня по-прежнему распространяет запрещенную информацию, способствующую совершению серьезных уголовных преступлений, отказывается выполнять требования законодательства, обеспечивающие возможность выявления преступников и пресечение их деятельности против граждан России", — рассказали в ведомстве.


напомним, 30 сентября Московский суд оштрафовал компанию Discord на 3,5 миллиона рублей. Основанием для наложения штрафа стало неудаление администрацией платформы запрещенной информации, на что ранее указывал Роскомнадзор.

*Признано в России экстремистским движением и запрещено.

Уточнения

Пропага́нда  — распространение взглядов, фактов, аргументов, слухов, информации (включая искажённой) или заведомо ложных сведений с целью формирования нужного общественного мнения и манипулирования общественным сознанием.

Discord  — система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с поддержкой VoIP и видеоконференций, предназначенная для использования различными сообществами по интересам. Система наиболее популярна у геймеров и учащихся.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Обрезка и зимовка гортензий: как не ошибиться
Садоводство, цветоводство
Обрезка и зимовка гортензий: как не ошибиться Аудио 
Эксперт Денисенко: как вырастить грибы на своём участке
Садоводство, цветоводство
Эксперт Денисенко: как вырастить грибы на своём участке Аудио 
Популярное
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США

Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.

Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
ВС РФ освободили стратегический город ДНР Угледар, уничтожив Чёрных запорожцев Любовь Степушова Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы Дмитрий Плотников Наталья Варлей удивила зрителей своим откровением о любимых ролях и фильмах Анжела Якубовская
Как вырастить грибы у себя на даче: простой метод, который работает
Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Последние материалы
Билеты на поезда подорожают: что ждёт путешественников в 2025 году?
Роскомнадзор требует от Discord удаления запрещенных материалов
Бессмысленная смерть за Зеленского. Сотни украинских военных оказались "в ловушке" в Угледаре
Рецепт очень вкусных пирожков с тыквой, яблоками и лимоном
ФРГ поздравила Рютте со вступлением в должность генсека НАТО
Громкий проект Еврокомиссии по совместным закупкам газа оказался пустышкой
Терапевт Степаненко рассказал о норме сахара в крови для мужчин и женщин
Татьяна Брухунова раскрыла секрет крапивной настойки: именно под селёдочку
МИД Украины отрицает заявления СМИ о территориальных уступках
Мощные грозы по всей Европе: ученые раскрыли опасный секрет природы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.