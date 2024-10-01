Сооснователя журнала DOXA** Арамяна* признали экстремистом

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Согласно информации, размещенной на сайте Росфинмониторинга, сооснователь журнала DOXA** Армен Арамян* был включен в список лиц, признанных в Российской Федерации террористами и экстремистами.

Фото: commons.wikimedia.org by Рудольфсимон, CC BY-SA 3.0



Армену Арамяну заочно предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса РФ, связанным с призывами к терроризму, пропагандой или оправданием терроризма, а также распространением ложной информации о Вооруженных Силах Российской Федерации. В настоящее время он объявлен в международный розыск.



Согласно требованиям, физическим и юридическим лицам, включенным в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети Интернет, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а также пользоваться финансовыми услугами, за исключением уплаты налогов, заработной платы и возмещения ущерба.



**СМИ признанное иноагентом

*признан иноагентом

Уточнения

"Иностра́нный аге́нт" (иноаге́нт) — статус, присваиваемый в России лицам, которые, по утверждению российских властей, получают иностранную поддержку или находятся под "иностранным влиянием".



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