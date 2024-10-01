Пилоты "Победы" и S7 пошли на опасное сближение ради осмотра самолета

1:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В небе над Ставропольским краем произошло необычное происшествие: экипажи самолетов авиакомпаний S7 и "Победа" вынуждены были сблизиться на минимальное расстояние для проверки возможной неисправности.

Фото: wikimedia.org by Сергей Коровкин 84, CC BY-SA 3.0

На борту Boeing 737 авиакомпании "Победа" сработал сигнал о проблеме с выпуском левой стойки шасси. Индикация основной системы не показывала ничего необычного, и вибрации, характерной для неполадок, не наблюдалось. Однако экипаж не мог проигнорировать предупреждение, решив провести визуальный осмотр, чтобы убедиться в исправности шасси.

На высоте 10,6 километра, когда самолет находился над Ставропольем, пилоты запросили помощь у находящегося поблизости воздушного судна. Самолет S7 оказался на эшелоне ниже, но экипаж согласился подняться для осмотра. Уже через 15 минут два самолета сблизились, и пилоты S7 смогли провести визуальную проверку.

Оказалось, что шасси самолета "Победы" были убраны корректно, и никаких проблем не наблюдалось. Через несколько минут тревожная индикация на борту "Победы" исчезла — произошло ложное срабатывание системы. Несмотря на это, ситуация стала ярким примером мастерства экипажей и слаженной работы в неординарной ситуации.

Уточнения

S7 Airlines — российская авиакомпания, выполняет внутренние и международные пассажирские авиаперевозки, входит в перечень системообразующих организаций России, является крупнейшей частной авиакомпанией России.

