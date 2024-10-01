Пилоты "Победы" и S7 пошли на опасное сближение ради осмотра самолета

В небе над Ставропольским краем произошло необычное происшествие: экипажи самолетов авиакомпаний S7 и "Победа" вынуждены были сблизиться на минимальное расстояние для проверки возможной неисправности.
На борту Boeing 737 авиакомпании "Победа" сработал сигнал о проблеме с выпуском левой стойки шасси. Индикация основной системы не показывала ничего необычного, и вибрации, характерной для неполадок, не наблюдалось. Однако экипаж не мог проигнорировать предупреждение, решив провести визуальный осмотр, чтобы убедиться в исправности шасси.
На высоте 10,6 километра, когда самолет находился над Ставропольем, пилоты запросили помощь у находящегося поблизости воздушного судна. Самолет S7 оказался на эшелоне ниже, но экипаж согласился подняться для осмотра. Уже через 15 минут два самолета сблизились, и пилоты S7 смогли провести визуальную проверку.
Оказалось, что шасси самолета "Победы" были убраны корректно, и никаких проблем не наблюдалось. Через несколько минут тревожная индикация на борту "Победы" исчезла — произошло ложное срабатывание системы. Несмотря на это, ситуация стала ярким примером мастерства экипажей и слаженной работы в неординарной ситуации.
S7 Airlines — российская авиакомпания, выполняет внутренние и международные пассажирские авиаперевозки, входит в перечень системообразующих организаций России, является крупнейшей частной авиакомпанией России.
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