Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Узурпатор Зеленский не нашел поддержки своего плана на Западе
Эксперты назвали размер дохода, необходимого для комфортных выплат по ипотеке
Сооснователя журнала DOXA** Арамяна* признали экстремистом
Америка предоставила Украине помощь на 242 миллиарда долларов
ЦАХАЛ заявил о мобилизации резервистов
Турция может стать следующей целью Израиля
NYT: Украина заявляет о невозможности оборонять Угледар
В России одобрили поправки о штрафах за опасное вождение
Пилоты "Победы" и S7 пошли на опасное сближение ради осмотра самолета

Появилась новая схема мошенничества в Москве

1:29
Происшествия

В Москве была обнаружена новая мошенническая схема, связанная со сферой здравоохранения. Злоумышленники предлагают помощь в установке или обновлении приложения "ЕМИАС.ИНФО", сообщает Telegram Департамента здравоохранения Москвы.

Появилась новая схема мошенничества в Москве
Фото: freepik.com is licensed under public domain


Как сообщают в канале, преступники звонят и представляются сотрудниками Единой медицинской информационно-аналитической системы. Они рассказывают об установке или переустановке приложения "ЕМИАС. ИНФО" и предлагают свою помощь. Для этого они просят открыть, отправленный ими файл или назвать код из СМС от приложения, чтобы подтвердить данные.

Передача такой информации другим людям ведет к печальным последствиям. Вас могут взломать, получить доступ к вашим документам, медицинским данным.

"Помните, что медицинские работники не помогают с установкой приложения "ЕМИАС.ИНФО" по телефону и не спрашивают коды или личные данные. За помощью по установке или обновлению приложения можно обратиться к администраторам в московских городских поликлиниках или сотрудникам офисов "Мои Документы" в зоне электронных услуг”, — пишут в Telegram "Московская медицина”.


Если в результате действий мошенников им стали доступны ваши личные данные, настоятельно рекомендуется незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и написать соответствующее заявление.

Уточнения

Телефонное мошенничество — несанкционированные действия и неправомерное пользование ресурсами и услугами, хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём ввода, удаления, модификации информации или другого вмешательства в работу средств обработки или передачи данных информационно-телекоммуникационных сетей.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16
Военные новости
Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16 Аудио 
МиГ-31. Легендарный перехватчик не имеет соперников в небе
Военные новости
МиГ-31. Легендарный перехватчик не имеет соперников в небе Аудио 
Эксперт Денисенко: как вырастить грибы на своём участке
Садоводство, цветоводство
Эксперт Денисенко: как вырастить грибы на своём участке Аудио 
Популярное
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США

Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.

Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Как вырастить грибы у себя на даче: простой метод, который работает
ВС РФ освободили стратегический город ДНР Угледар, уничтожив Чёрных запорожцев Любовь Степушова Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы Дмитрий Плотников Наталья Варлей удивила зрителей своим откровением о любимых ролях и фильмах Анжела Якубовская
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Последние материалы
В Молдавии уверены о вхождении в Евросоюз совместно с ПМР
Госдума приняла законопроект о лишении прав за сокрытие госзнаков
Риторика Рютте с первого дня на посту генсека НАТО усугубляет конфликт
Иран доставил гуманитарную помощь в Сирию для беженцев из Ливана
Назад в СССР: в Петрозаводске продают коллекцию советских монет за 15 миллионов
Российские речные круизы пополнятся новыми теплоходами и маршрутами
Готовим диетический салат из капусты с яблоком и авокадо
В России заявили о неизменности агрессивной риторики НАТО с новым генсеком
Заподозренная в беременности Кожевникова рассказала о методах похудения: общество давит
Земля окружена гигантской галактической сетью — в 10 раз больше, чем считалось
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.