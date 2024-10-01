Появилась новая схема мошенничества в Москве

1:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве была обнаружена новая мошенническая схема, связанная со сферой здравоохранения. Злоумышленники предлагают помощь в установке или обновлении приложения "ЕМИАС.ИНФО", сообщает Telegram Департамента здравоохранения Москвы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain



Как сообщают в канале, преступники звонят и представляются сотрудниками Единой медицинской информационно-аналитической системы. Они рассказывают об установке или переустановке приложения "ЕМИАС. ИНФО" и предлагают свою помощь. Для этого они просят открыть, отправленный ими файл или назвать код из СМС от приложения, чтобы подтвердить данные.

Передача такой информации другим людям ведет к печальным последствиям. Вас могут взломать, получить доступ к вашим документам, медицинским данным.

"Помните, что медицинские работники не помогают с установкой приложения "ЕМИАС.ИНФО" по телефону и не спрашивают коды или личные данные. За помощью по установке или обновлению приложения можно обратиться к администраторам в московских городских поликлиниках или сотрудникам офисов "Мои Документы" в зоне электронных услуг”, — пишут в Telegram "Московская медицина”.



Если в результате действий мошенников им стали доступны ваши личные данные, настоятельно рекомендуется незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и написать соответствующее заявление.

Уточнения

Телефонное мошенничество — несанкционированные действия и неправомерное пользование ресурсами и услугами, хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём ввода, удаления, модификации информации или другого вмешательства в работу средств обработки или передачи данных информационно-телекоммуникационных сетей.





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