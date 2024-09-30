В Приморском крае мужчина выкинул из окна пятимесячного щенка на глазах у ребёнка

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Дальнегорском округе проживающий в многоквартирном жилом здании мужчина выбросил из окна собаку, которой было всего пять месяцев. Сделал он это на глазах у своего несовершеннолетнего ребёнка.

Фото: Wikipedia by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Сообщается, что невероятный по силе своей бесчеловечности случай произошёл в одном из муниципальных образований в Приморском крае Российской Федерации. Гражданин вышвырнул животное с третьего этажа. Как информирует vostokmedia.com со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморья, мужчина сделал это на глазах у своей дочки, которой на данный момент только шесть лет.

Известно, что из-за такого обращения с животным собака получила переломы опорно-двигательного аппарата. Мужчина признал вину. Осуществляющий правосудие орган государственной власти определил для гражданина меру наказания, которая подразумевает исправительные работы сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием в доход Российской Федерации 10% зарплаты каждый месяц.

Уточнения

Примо́рский край (Примо́рье) — субъект Российской Федерации. Административный центр — город Владивосток, который также является центром Дальневосточного федерального округа.



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