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Как 8 быков устроили погром в Массачусетсе

Один бык-беглец ещё на свободе после инцидента на родео в США
0:56
Происшествия

В Норт-Эттлборо, штат Массачусетс, 22 сентября произошёл неожиданный инцидент: восемь быков сбежали с родео, что привело к настоящему хаосу на парковке.

Один бык-беглец ещё на свободе после инцидента на родео в США
Фото: www.flickr.com by Alberto Cabello from Vitoria Gasteiz, CC BY 2.0

Животные снесли ограду, разгромили палатку и направились в сторону шоссе, создавая угрозу как для автомобилистов, так и для пешеходов. После этого быков заметили в жилых районах города, а затем они скрылись в лесу. Городская пожарная служба предупредила местных жителей о возможной опасности, которую представляют эти млекопитающие.

К счастью, обошлось без пострадавших. К вечеру спасателям удалось поймать семерых животных и доставить их обратно, но один бык всё ещё остаётся на свободе. Из-за этого происшествия родео пришлось временно приостановить.

Власти продолжают выяснять, каким образом животные смогли сбежать.

Уточнения

Роде́о (исп. rodeo) — традиционный вид спорта в Северной Америке, исторически сложившийся в среде мексиканских и американских ковбоев. Считается, что родео как открытое спортивное состязание впервые состоялось в техасском городе Пекос (округ Пекос) в 1883 году.
 

Массачу́сетс (англ. Massachusetts, американское произношение: [ˌmæsəˈtʃuːsᵻts] ), официально — Содру́жество Массачу́сетса (англ. Commonwealth of Massachusetts) — штат в Новой Англии, расположенный на северо-востоке США, на берегу Атлантического океана. Столица и крупнейший город Бостон. Население — 7 033 469 человек (в 2020 году).
 

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Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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