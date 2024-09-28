Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ФК "Амкал" уступил "Алании" и вылетел из Кубка России
Китайские учёные раскрыли тайны грунта с обратной стороны Луны
Эксперты сомневаются в новых санкциях за опасное вождение
Гонконг закупил в августе 8,4 тонны золота у России
Принц Гарри спровоцировал слухи о разводе с Меган Маркл после посещения тату-салона
Как выбрать идеальную стрижку на осень: советы стилистов
Вышла в производство Lada Vesta Sportline: характеристики и особенности
Запечённая курица с пряностями: советы и пропорции
Резкий рост цен в Турции заставил россиян менять свои привычки в отдыхе

В Башкирии пьяные пациенты устроили драку в больнице с врачами и Росгвардией

1:17
Происшествия

В Башкирии произошёл инцидент, когда трое подвыпивших мужчин устроили драку с врачом-хирургом и сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Baza.

В Башкирии пьяные пациенты устроили драку в больнице с врачами и Росгвардией
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Событие произошло в ночь на 23 сентября, когда мужчины прибыли в местную больницу с раненым товарищем, у которого была рваная рана головы. С самого начала мужчины вели себя агрессивно, ругались и угрожали персоналу, но хирург, несмотря на их поведение, согласился оказать помощь. Во время перевязки между врачом и пациентом произошёл конфликт, и мужчина ударил хирурга по лицу. После этого пациент вышел в коридор к своим друзьям, а персонал вызвал Росгвардию.

Сотрудники Росгвардии прибыли и задержали пациента, предложив дождаться хирурга для выяснения обстоятельств. Когда врач спустился, пациент вновь набросился на него с кулаками. Затем к потасовке подключились друзья мужчины, и один из них ударил сотрудника Росгвардии.

В итоге двое участников драки были задержаны. На одного из них заведено уголовное дело по статье "Хулиганство", а второй обвиняется в применении насилия к представителю власти. Оба мужчины арестованы.

Уточнения

Башкортоста́н (баш. Башҡортостан; неофициально также употребляется название Башки́рия), или Респу́блика Башкортоста́н (баш. Башҡортостан Республикаһы; аббревиатура РБ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Алкого́льное опьяне́ние (алкого́льная интоксика́ция) — разновидность состояния опьянения, вызываемого психоактивным действием напитков, в составе которых содержится этиловый спирт.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Лук, который не боится морозов: 5 сортов для подзимней посадки

Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.

Когда сеять озимый лук
Почему родной аккумулятор в машине служит дольше, чем АКБ из магазина
Зачем платить больше: в чем секрет долговечности заводских батарей
Как защитить глаза от ослепляющего света встречных машин?
Истребитель Mirage 2000. Легенда французской авиации может приехать на Украину для уничтожения
Вооружённые силы Украины в Угледаре полностью блокированы Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Удивительные свойства соды для приготовления блинов
Как уберечь гортензию от морозов — простые советы для садоводов
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Свечи зажигания: маленькая деталь, которая может съесть ваш бюджет
Последние материалы
Принц Гарри спровоцировал слухи о разводе с Меган Маркл после посещения тату-салона
Как выбрать идеальную стрижку на осень: советы стилистов
Вышла в производство Lada Vesta Sportline: характеристики и особенности
Запечённая курица с пряностями: советы и пропорции
Резкий рост цен в Турции заставил россиян менять свои привычки в отдыхе
Отар Кушанашвили раскрыл причину, почему решил извиниться перед Катей Лель
Эксперт Паркер: секреты посадки бархатцев с помидорами
Гуф высказался о попытке получить водительские права в Таиланде за два дня: тоже хочу
Егор Крид получил новую травму на съёмках
Юморист Светлаков рассказал об отношениях с дочерью от первого брака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.