В Башкирии пьяные пациенты устроили драку в больнице с врачами и Росгвардией

1:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Башкирии произошёл инцидент, когда трое подвыпивших мужчин устроили драку с врачом-хирургом и сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Событие произошло в ночь на 23 сентября, когда мужчины прибыли в местную больницу с раненым товарищем, у которого была рваная рана головы. С самого начала мужчины вели себя агрессивно, ругались и угрожали персоналу, но хирург, несмотря на их поведение, согласился оказать помощь. Во время перевязки между врачом и пациентом произошёл конфликт, и мужчина ударил хирурга по лицу. После этого пациент вышел в коридор к своим друзьям, а персонал вызвал Росгвардию.

Сотрудники Росгвардии прибыли и задержали пациента, предложив дождаться хирурга для выяснения обстоятельств. Когда врач спустился, пациент вновь набросился на него с кулаками. Затем к потасовке подключились друзья мужчины, и один из них ударил сотрудника Росгвардии.

В итоге двое участников драки были задержаны. На одного из них заведено уголовное дело по статье "Хулиганство", а второй обвиняется в применении насилия к представителю власти. Оба мужчины арестованы.

Уточнения

Башкортоста́н (баш. Башҡортостан; неофициально также употребляется название Башки́рия), или Респу́блика Башкортоста́н (баш. Башҡортостан Республикаһы; аббревиатура РБ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.



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