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Находящуюся в межгосударственном розыске иностранку задержали в Петербурге

Петербургские полицейские задержали иностранку, которую искал весь мир
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Происшествия

Стало известно, что в Санкт-Петербурге была поймана девушка, которая числилась в межгосударственном розыске. Отмечается, что её обвиняют в таком уголовно наказуемом преступлении как контрабанда людьми.

Петербургские полицейские задержали иностранку, которую искал весь мир
Фото: commons.wikimedia.org by SimmeD, CC BY-SA 4.0

Как сообщается, во втором по численности населения городе Российской Федерации было произведено задержание гражданки, которая числилась в розыске международного уровня. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что девушка обвиняется в уголовно наказуемом преступлении, связанном с куплей-продажей людей.

Как информирует argjumenti.ru со ссылкой на "МК в Питере", на данный момент преступница ожидает отправки к инициатору розыска.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д, разг. — Пи́тер, Петербу́рг, СПб) — второй по численности населения город России.

Торго́вля людьми́ или контраба́нда люде́й — уголовно наказуемое преступление, одна из форм рабства.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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