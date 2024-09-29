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Медвежья угроза на Ямале: как пиротехника помогает защититься

Встречи с белыми медведями стали чаще: на Ямале принимают меры
1:20
Происшествия

На Ямале участились встречи с белыми медведями, что вынудило местные власти начать выдачу специальных средств защиты для оленеводов и работников нефтегазовой отрасли.

Встречи с белыми медведями стали чаще: на Ямале принимают меры
Фото: https://pxhere.com/ru/photo/494463 is licensed under CC0

В арсенал входят пиротехнические отпугиватели, и проводятся тренировки по правильному поведению при встрече с хищником. Недавний случай, когда белый медведь разрушил стойбище ненецкой семьи Антона Окотэтто, подчёркивает серьёзность проблемы. Тундровик успел спасти свою семью, а после, вернувшись, обнаружил, что медведь съел припасы и разогнал стадо оленей.

Для решения проблемы на Ямале запущен проект "Медвежий патруль". Он не только обеспечивает безопасность людей, но и защищает самих медведей, занесённых в Красную книгу. Специалисты стараются использовать минимальные меры воздействия — отгоняют медведей с помощью спецсигналов или перемещают их на вертолётах в отдалённые районы.

Однако даже после таких мер медведи нередко возвращаются. По мнению экологов, изменение климата и активное освоение севера являются основными причинами увеличения числа встреч с хищниками. Таяние льдов лишает белых медведей привычных мест обитания, и они вынуждены искать пищу ближе к людям.

Уточнения

Бе́лый медве́дь или полярный медведь, северный медведь, ошку́й, о́шкуй, нанук, умка (лат. Ursus maritimus - дословно — "медведь морской"), — хищное млекопитающее семейства медвежьих, обитающий в Арктике, близкий родственник бурого медведя. Самый крупный наземный представитель млекопитающих отряда хищных .
 

Яма́л - полуостров на севере Западной Сибири, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа России. Длина полуострова — 700 км, ширина — до 240 км. Омывается Карским морем и Обской губой. Полуостров слабо освоен человеком. Ведётся оленеводство, рыболовство. На полуострове расположены одни из крупнейших в мире залежей природного газа.
 

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Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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