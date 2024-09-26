В Екатеринбурге загадочно пропали две 16-летних подруги

На данный момент в Екатеринбурге проходит расследование таинственного исчезновения двух 16-летних девушек. Спустя время после странной пропажи они были обнаружены без сознания на улице. Есть вероятность, что в их исчезновении виноваты медицинские препараты, которые вызвали отравление.
Как стало известно, одна из несовершеннолетних попросила родителей 24 сентября переночевать у подруги. К слову, они вдвоём посещали одно учебное заведение. Вторая девушка пребывала в жилом помещении одна, поскольку члены семьи поехали к родственнику на Алтай.
В один момент одна из подруг перестала отвечать матери на сообщения и звонки. После этого мать обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Они изучили материалы с видеокамер и увидели, что несовершеннолетние покинули квартиру ночью. Под утро сотрудники скорой помощи заметили исчезнувших без сознания, сообщает "Царьград".
Работники отправили их в отделение по приёму лиц, поражённых токсичными веществам, в психбольнице. Мать одной из учащихся определила собственного ребёнка и её подругу. По предварительной информации, у несовершеннолетних острое отравление сильнодействующими лекарственными средствами.
На сегодняшний день обе пострадавших пребывают в коме. Как сообщается, есть вероятность, что к ответственности привлекут одну и матерей, поскольку та ненадлежащим образом выполняла обязанности родителя.
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Респу́блика Алта́й (алт. Алтай Республика) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.
Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области, расположенный в Азии.
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