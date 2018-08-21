Американскую авиакомпанию оштрафовали в Сочи на 650 тыс рублей

Американский авиаперевозчик Journey Aviation привлечен к административной и оштрафован за нарушение режима российской госграницы на 650 000 рублей. Об этом уведомляет Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел летом текущего года: у второго пилота чартерного рейса, прибывшего в Сочи из Стамбула, не было российской визы. По этому факту было инициировано разбирательство. Оказалось, что владелец фирмы осознанно пошел на нарушение. У погрануправления есть сведения о том, что перевозчик знал, каковы последствия за несоблюдение норм международного законодательства в сфере международных перевозок.

Кроме того, он признался, что допустил этот рейс, дабы не нарушить деловой график высокопоставленных пассажиров рейса.

Стоит отметить, что авиаперевозчика Journey Aviation привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.1 (нарушение лицами и (или) транспортными средствами правил пересечения госграницы РФ).

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