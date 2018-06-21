Пранк вышел из-под контроля: зеленоградец сядет за удар полицейскому

Житель Зеленограда хотел сделать "эпатажное" селфи с полицейским, а вместо этого может сесть на пять лет. Пранк мужчины пошел явно не по плану. Видео с розыгрышем он выложил в Сеть.

Фото: кадр из видео "mash"

На кадрах видно, как пожилой пранкер снимает себя на фронтальную камеру и разговаривает со зрителями. Затем подходит к полицейской машине и спрашивает сидящего в салоне сотрудника, можно ли с ним сфотографироваться.

Получив отказ, мужчина ударяет полицейского по лицу. Он аргументировал свой поступок тем, что в городе с представителями правоохранительных органов общаются только так. Пранкер попытался сбежать, но ему это не удалось.

На самом деле инициаторов розыгрыша было двое. Сотрудник полиции оказался подставным актером. Таким образом мужчины, видимо, хотели словить "хайп" и приобрести славу в Интернете.

Слава, конечно, нашла своих героев, но дурная. Пранкеров быстро вычислили. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы. На вопрос, зачем мужчины устроили такую "шутку", они ответили: "Просто, так скажем, неудачно подурачились".