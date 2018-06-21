На Липецкую область упал неизвестный объект из космоса. Видео

На севере Липецкой области, близ границы с Тульской, видеорегистраторы, камеры наружного наблюдения и метеостанции запечатлели падение неизвестного светящегося небесного тела.

Случившееся никакого ущерба не принесло. Однако, по мнению специалистов, речь может идти не о подарке небес, а все лишь об орбитальном мусоре.

Заведующий астрономической лабораторией физфака Воронежского госуниверситета Владимир Расхожев поделился с "Коммерсантомъ" своим пониманием произошедшего. По его мнению, объект не является метеоритом, так как у него была слишком маленькая скорость — не более нескольких километров в секунду. Тогда как метеориты летят так быстро, что "не успевают даже нагреться до столкновения с землей". Эксперт отметил, что скопление мусора на орбите представляет опасность для космических станций и спутников, поскольку может стать причиной столкновений.

Как ранее рассказывала "Правда.Ру", на берегу озера Чебаркуль в Челябинской области установили православный крест в память о Челябинском метеорите. В 2013 году это небесное тело упало в озеро Чебаркуль. Тогда из-за сильного толчка и ударной волны в Челябинске и области в некоторых зданиях оказались выбиты стекла. Впоследствии метеорит извлекли из водоема. Ныне самый большой его фрагмент находится в историческом музее Южного Урала.

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