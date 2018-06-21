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Источник Правда.Ру

Наркоманы с мачете пришли к губернатору Камчатки, чтобы спасти мир

Происшествия

В Петропавловске-Камчастском появились свои "супергерои". Они хотели попасть на прием к губернатору Владимиру Илюхину. И все ради спасения мира. Об инциденте сообщает "Камчатка-Информ". 

Наркоманы с мачете пришли к губернатору Камчатки, чтобы спасти мир. 388470.jpeg
Фото: Новости Камчатки - Кам 24 / YouTube

Семейная пара поджидала главу региона около администрации. Свой автомобиль они припарковали неподалеку, при этом "заботливо" разложив на капоте машины ножи, похожие на мачете. Об этом рассказали чиновники.

 Как только они увидели Владимира Илюхина, то тут же подошли к нему с просьбой принять их. После того, как пара попала в здание, мужчина и женщина потребовали от главы немедленно собрать международную пресс-конференцию.

"Супергерои" должны были сообщить в ходе нее информацию о национальной угрозе. Спасти мир "активистам" не удалось. Сотрудники госучреждения вызвали полицию. 

Но на этом "голливудский" сюжет не закончился. Уже в отделении пара рассказала, что около администрации они встретили вовсе не губернатора, а самозванца. 

"Супергерои" поведали полицейским, что их пытались отравить, именно поэтому они находятся под действием препаратов. Еще фантомные злоумышленники, по словам наркоманов, измазали салон их автомобиля веществами. 

Источник издания отметил, что задержанного мужчину уже привлекали к ответственности за распространение и употребление наркотиков. За это же он был лишен водительских прав. 

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Темы Россия наркоманы губернатор администрация Петропавловск-Камчатский
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