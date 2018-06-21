СМИ: в страшной аварии на Кутузовском сгорели заживо "мажоры"

21 июня на Кутузовском проспекте в Москве произошло страшное ДТП. Молодые люди сгорели заживо в спорткаре.
Авария произошла около трех часов ночи в районе дома 24 по Кутузовском проспекту. Водитель Mercedes-Benz CLS 63 AMG, по предварительным данным, двигался на скорости около 200 км/ч, но, увидев женщину-пешехода, выскочил на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом Fiat Ducato.
Автомобиль задел такси Hyundai Solaris без пассажиров и еще один Mercedes. В загоревшейся машине находились 22-летний водитель и его 21-летний пассажир. Молодые люди не успели выбраться из салона и сгорели заживо.
На данный момент СМИ сообщают в общей сложности о трех жертвах. По некоторым данным, в больнице в четверг утром от полученных травм скончалась 58-летняя женщина. Еще одной жертвой аварии, могла стать переходившая дорогу 59-летняя женщина.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что на Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП, унесшее жизнь вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева. Кроме него, погибли двое, еще пятеро получили травмы. Среди пострадавших - трое детей.
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