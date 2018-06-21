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СМИ: в страшной аварии на Кутузовском сгорели заживо "мажоры"

Происшествия

21 июня на  Кутузовском проспекте в Москве произошло страшное ДТП. Молодые люди сгорели заживо в  спорткаре.

СМИ: в страшной аварии на Кутузовском сгорели заживо
Фото: rah005/moscow_smotra/Instagram.com

Авария произошла около трех часов ночи в районе дома 24 по Кутузовском проспекту.  Водитель Mercedes-Benz CLS 63 AMG, по предварительным данным, двигался на скорости около 200 км/ч, но, увидев женщину-пешехода, выскочил на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом Fiat Ducato.

Автомобиль задел такси Hyundai Solaris без пассажиров и еще один Mercedes. В загоревшейся машине находились 22-летний водитель и его 21-летний пассажир. Молодые люди  не успели выбраться из салона и сгорели заживо.

На данный момент СМИ сообщают в общей сложности о трех жертвах.  По некоторым данным, в больнице в четверг утром от полученных травм скончалась 58-летняя женщина. Еще одной жертвой аварии, могла стать переходившая дорогу 59-летняя женщина.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что на Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП, унесшее жизнь вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева. Кроме него, погибли двое, еще пятеро получили травмы.  Среди пострадавших - трое детей.

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Темы авария кутузовский проспект
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