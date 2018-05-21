Столичные правоохранители задержали молодого человека из Подмосковья по подозрению в нападении со скальпелем в метро.
Отмечается, что житель Серпухова накануне напал на мужчину в вагоне поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии метро.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, 20 мая в вагоне поезда между станциями "Чеховская" и "Менделеевская" во время конфликта с мужчиной подозреваемый ударил оппонента медицинским скальпелем, причинив ему резаную ссадину груди.
В итоге сотрудники УВД Московского метро 22-летнего жителя Серпухова, у которого изъяли скальпель. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о хулиганстве.
Как писала ранее Правда.Ру, столичная полиция смогла задержать мужчину, устроившего стрельбу на станции "Калужская" московского метрополитена. Мужчина поссорился с одним из пассажиров, в ходе конфликта выхватил травматический пистолет и дважды в упор выстрелил своему обидчику в голову.
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