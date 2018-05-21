Женщина на "Белазе" раздавила "Камаз" и не заметила

18 мая на разрезе "Поляны" под Киселёвском водитель "БелАЗа" умудрился раздавить бензовоз.

Фото: novokuznetsk42.com

Как пишет Life.ru, о пострадавших пока ничего не известно. В соцсетях отмечают, что за рулём БелАЗа находилась женщина.

Соответствующие фотографии пользователи разместили в своих аккаунтах.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что на руднике "Медвежий ручей", что недалеко от Норильска, в карьер сорвался БелАЗ. Это происшествие имело место несколько лет назад. Сообщалось, что водитель погиб на местие.

По данным издания, грузовик подъехал задним ходом к краю отвала для разгрузки породы. Во время разгрузки 45-тонная машина опрокинулась и со стометровой высоты упала с отвала вниз.

По версии коллег погибшего водителя, причина трагедии - невнимательность и неаккуратность при подъезде к краю отвала.

Читайте также:

В Норильске БелАЗ сорвался в карьер