Женщина на "Белазе" раздавила "Камаз" и не заметила

18 мая на разрезе "Поляны" под Киселёвском водитель "БелАЗа" умудрился раздавить бензовоз.
Как пишет Life.ru, о пострадавших пока ничего не известно. В соцсетях отмечают, что за рулём БелАЗа находилась женщина.
Соответствующие фотографии пользователи разместили в своих аккаунтах.
"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что на руднике "Медвежий ручей", что недалеко от Норильска, в карьер сорвался БелАЗ. Это происшествие имело место несколько лет назад. Сообщалось, что водитель погиб на местие.
По данным издания, грузовик подъехал задним ходом к краю отвала для разгрузки породы. Во время разгрузки 45-тонная машина опрокинулась и со стометровой высоты упала с отвала вниз.
По версии коллег погибшего водителя, причина трагедии - невнимательность и неаккуратность при подъезде к краю отвала.
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