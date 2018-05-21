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Источник Правда.Ру

Опубликовано видео аварийной посадки: суровые челябинцы плачут от страха

Происшествия

21 мая лайнер  Airbus 321 авиакомпании "Анур-эйр", летевший из Антальи в Челябинск, экстренно сел в аэропорту Волгограда. 


Пассажиры рейса опубликовали видео из салона воздушного судна. По предварительным данным, у лайнера отказал двигатель.

На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, слышно, как пассажиры рейса говорят: "Это ужас" и надевают кислородные маски.

Сообщается, что самолет должен был прилететь в пункт назначения в 4 часа утра. Но спустя два часа полета пассажирам объявили об экстренной посадке. Как написал в своем Facebook житель Челябинска Александр Агофонов:

"Рейс Анталия - Челябинск, разгерметизации салона, снижение с 10000 до 500 м за 5 минут, очень страшно". 

Утром в понедельник люди находятся в аэропорту Волгограда. Официальных данных об инциденте пока нет.

При этом на онлайн-табло аэропорта Челябинск сообщается, что рейс из Антальи задерживается.

"Правда.Ру" ранее писала, что в 2016 году неприятный инцидент произошел на рейсе Москва-Анапа. Впервые летевший и боящийся летать на самолетах пассажир "Победы" заявил, что сейчас подорвет себя и самолет. Естественно, "шутника" немедленно арестовали.

Лайнер под охраной был отбуксирован на дальнюю стоянку, рейс отложен на неопределенное время, а другие пассажиры были высажены и вместе с самолетом прошли тщательный повторный досмотр.

Самого юношу тогда задержали для следственных действий.

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Темы лайнер анталия самолет челябинск
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