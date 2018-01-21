На Украине метель оставила без света 300 населенных пунктов в пяти областях. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"Остаются обесточенными 294 населенных пункта в пяти областях (Одесская — 197, Черниговская — 65, Днепропетровская — 21, Кировоградская — 9, Черкасская — 2)", — сказано в сообщении службы.
Помощь понадобилась 1242 человекам, в регионах бушуют метель, снегопад и ветер. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится по 23 января.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 3 января на Францию обрушилась буря "Элеонора". В результате один человек погиб и 29 пострадали.
В тяжелом состоянии находились четыре человека. Без электричества остались около 11 тыс. домашних хозяйств на Корсике. Непогода ожидалась и в Альпах, существовал высокий риск схода лавин.
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