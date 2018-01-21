В Афганистане микроавтобус подорвался на заложенной у дороги мине. Не менее 12 человек погибли, сообщает телеканал 1TV.
"В результате подрыва на придорожной мине на территории уезда Гулрон в провинции Герат погибли 12 и ранен один человек. Все они пассажиры микроавтобуса, который следовал через территорию уезда", — сообщил начальник пресс-службы управления полиции провинции Герат Абдулахад Вализода.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в исламских странах за последние пять лет в результате терактов были убиты или ранены более 200 тысяч человек. Об этом сообщает Антитеррористическая коалиция исламских стран.
За этот период террористы своими атаками нанесли экономике этих стран ущерб в размере 348 млрд долларов. Больше всего пострадали Ирак, Афганистан, Пакистан и Нигерия. Более 70% жертв террористических атак пришлись на эти четыре государства.
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