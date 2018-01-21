Инкассаторская "газель" опрокинулась в Москве. Видео

В Москве на Крымском Валу перевернулась инкассаторская машина "РайффайзенБанка". В результате ДТП пострадавших нет, в микроавтобус врезался кроссовер, сообщает ОП ГИБДД по Москве.



Инкассация перевернулась на Крымском Валу: видео

Машины убраны с дороги, на месте ДТП работали сотрудники МЧС, ЦОДД и инспекторы, к работе привлекался подъемный кран.

По некоторым данным, авария произошла из-за того, что легковой автомобиль задел машину инкассаторов. Водитель "газели" не справился с управлением на заснеженной дороге, и в результате машина опрокинулась набок.