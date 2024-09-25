Жители Кемеровской области отказываются верить звонкам от настоящих полицейских

Сотрудники МВД Кузбасса сообщают об агрессивной реакции граждан на их звонки

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Полицейские в Кемеровской области сообщают о растущем недоверии граждан к телефонным звонкам, даже если они исходят от настоящих сотрудников правоохранительных органов.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, PDM

Такая ситуация возникла на фоне многочисленных предупреждений о телефонных мошенничествах, когда злоумышленники представляются полицейскими или банковскими служащими.

Заместитель начальника отдела по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Кузбассу Евгений Захаренко отметил, что информирование населения успешно снижает число случаев доверия к мошенникам. Однако это привело к тому, что жители региона часто сомневаются в подлинности звонков даже от настоящих полицейских, что порой приводит к конфликтам. По словам Захаренко, полицейские сталкиваются с оскорблениями, когда звонят гражданам для предупреждения о возможных мошенничествах, сообщает Сiбдепо.

С похожими проблемами сталкиваются и сотрудники банков. Управляющий отделением Банка России по Кузбассу Сергей Драница, объяснил, что даже в случае обратного звонка по заявке граждане могут заподозрить обман.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



Оскорбление — унижение чести и достоинства человека, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме.



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