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67-летний пенсионер загадочно пропал в Тюменской области

67-летний пенсионер загадочно пропал в Тюменской области
1:25
Происшествия

В Тюменской области 67-летний пенсионер Александр загадочно исчез. Его супруга на час ушла из дома, а когда вернулась — мужа уже не было.

67-летний пенсионер загадочно пропал в Тюменской области
Фото: Freepik by Ads, CC0

Александр пропал, оставив дома мобильник и документы.

"Пенсионер Александр Нигириш пропал 18 августа. Его жена рассказала, что вместе с мужем она занималась домашними делами. Затем женщина отлучилась по делам на час. Когда она вернулась, мужа дома уже не было. Двери были открыты, а телефон и документы остались дома. Ранее таких инцидентов с пенсионером не приключалось, поэтому женщина сразу же обратилась в полицию", — сообщает портал megatyumen.ru, ссылаясь на информацию от волонтеров.

Поисковики сразу поняли, что у пенсионера были проблемы с памятью. Первым делом они начали оповещать жителей Ишима об исчезнувшем мужчине, распространять ориентировки в соцсетях и обзванивать медучреждения.

Вскоре от неравнодушных ишимцев приходили сообщения о том, что они видели пропавшего в разное время. Звонок с очередным свидетельством поступил 21 августа. Мужчина сообщил, что видел дезориентированного пенсионера, похожего на пропавшего. После этого звонка полицейским удалось найти Александра.

Уточнения

Тюме́нь — город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого он не входит. Расположен на реке Туре..

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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