ФСБ опровергла новость о задержании подозреваемого во взрыве у воинской части в Екатеринбурге

В Екатеринбурге еще не был задержан подозреваемый во взрыве в Верх-Исетском районе города, рассказали в пресс-службе Свердловского областного управления ФСБ.
Новость о том, что преступника уже поймали, является ложной, сообщили в ведомстве.
Ранее агентство ЕАН написало о задержании 20-летнего подозреваемого, ссылаясь на свои источники. Журналисты писали, что террорист устроил взрыв возле базы Росгвардии и воинской части по заданию украинской разведки. За это ему якобы должны были дать вознаграждение, сообщает "Царьград".
Подрыв произошел утром 11 сентября. Пострадал от него один человек и несколько авто.
Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области, расположенный в Азии.
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