Денежные колбы кто-то разложил в Новосибирске

Жители Новосибирска начали находить стеклянные колбы с деньгами

Жители Калининского района Новосибирска обеспокоены необычными находками. Кто-то в хаотичном порядке разложил на улицах стеклянные колбы с деньгами.

Фото: Freepik by wirestock, PDM

Суммы в емкостях небольшие — по 300 рублей, однако на купюрах есть изображение Qr-кода. Он ведет на страницу в соцсети. Полицейские Новосибирска начали проводить проверку по этому факту, сообщает Om1 Новосибирск.

Сотрудники МВД из-за ситуации с колбами призывали жителей быть осторожными. Гражданам не стоит поднимать посторонние предметы и переходить по ссылкам через Qr-код. Педагогам Калининского района также направили обращение с просьбой провести беседы со школьниками, чтобы те не брали в руки эти колбы.

Уточнения

Новосиби́рск (; до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Сибирского федерального округа, Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района.



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