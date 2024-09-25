Заболеваемость гриппом и COVID-19 растёт

Увеличение случаев ОРВИ и гриппа в России

1:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю в России наблюдается заметный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Количество заболевших увеличилось на 24,7%, и уже зарегистрировано свыше 880 тысяч случаев. Особенно тревожная ситуация складывается в 40 регионах, где уровень заболеваемости превышает среднероссийские показатели. Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, которые вместе составляют 16,5% от общего числа случаев.

Фото: Freepik by prostooleh, PDM

Несмотря на рост заболеваемости, случаев гриппа остаётся относительно немного. Роспотребнадзор сообщает, что в структуре ОРВИ преобладают риновирусы, что является позитивным моментом на фоне увеличения гриппозной активности. Важно отметить, что в регионах продолжается прививочная кампания против гриппа, и на сегодняшний день вакцинировано почти 18,9 миллионов человек.

Кроме того, заболеваемость коронавирусной инфекцией также продолжает расти. За неделю зарегистрировано свыше 36 тысяч случаев COVID-19, что на 11,4% больше, чем на прошлой неделе. В качестве доминирующего варианта продолжает лидировать линия JN.1, а также его сублинии JN.1*, KS.1 и JN.1.16.1. Ведётся наблюдение за новым вариантом COVID-19 под названием XEC, что требует особого внимания со стороны здравоохранительных органов.

Уточнения

Грипп - острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие. Выделяется среди острых респираторных вирусных инфекций у людей из-за возможного тяжёлого течения болезни. Грипп ассоциируется с высокой смертностью во время пандемий, эпидемий и спорадических вспышек. Пандемии гриппа случаются примерно каждые 50 лет, эпидемии же наблюдаются чаще. Вспышки сезонного гриппа ежегодно происходят почти во всём мире. Наиболее частой причиной сезонного гриппа являются вирусы гриппа A, также только эти вирусы гриппа известны как причина пандемий.





COVID-19 (аббр. от англ. COronaVIrus Disease 2019 - коронави́русная инфе́кция 2019 года, рус. кови́д), ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV - потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV). Представляет собой опасное заболевание, которое может протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции лёгкого течения, так и в тяжёлой форме. К наиболее распространённым симптомам заболевания относятся повышенная температура тела, утомляемость и сухой кашель. Вирус способен поражать различные органы через прямое инфицирование или посредством иммунного ответа организма. Наиболее частым осложнением заболевания является вирусная пневмония, способная приводить к острому респираторному дистресс-синдрому и последующей острой дыхательной недостаточности, при которых чаще всего необходимы кислородная терапия и респираторная поддержка. В число осложнений входят полиорганная недостаточность, септический шок и венозная тромбоэмболия.





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