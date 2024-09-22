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Неизвестная лихорадка на западе Индии унесла жизни 15 человек

Причина смертей в Индии остаётся неясной
1:09
Происшествия

В западной части Индии странный недуг унёс жизни 15 человек. Эксперты полагают, что речь идёт не об инфекционном заболевании. Правительству пока не удалось установить причину этих смертей.

Причина смертей в Индии остаётся неясной
Фото: flickr by CDC Global, CC BY 2.0

Вспышка неизвестного заболевания совпала с сильными проливными дождями и наводнениями в регионе. В округе Кач количество выпавших осадков превысило норму на 184 процента.

Представитель властей округа Кач А. Арора, сообщил, что результаты анализов показали, что это не свиной грипп, не малярия, не Конго-крымская геморрагическая лихорадка, не вирус гриппа H1N1 и не лихорадка денге.

Ранее доктор О. Шарапова упоминала опасность африканского вируса Усуту, который передаётся через укусы комаров и может поражать как людей, так и животных, в первую очередь птиц. Чтобы избежать заражения, она рекомендует использовать репелленты и носить специальную одежду во время работы на улице в вечернее время, когда комары наиболее активны.

Уточнения

H1N1 — серотип вируса гриппа А (наиболее распространённый тип гриппа, который вызывает наиболее масштабные эпидемии), может вызвать заболевание как у людей, так и у многих животных. Выделен и идентифицирован в 1931 году американским учёным Ричардом Шоупом.
 

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии. Занимает первое место в мире по численности населения и седьмое по территории. Наравне с Египтом и Китаем является родиной одной из древнейших цивилизаций в истории человечества. В прошлом — одна из важнейших колониальных провинций Британской империи.
 

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