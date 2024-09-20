В небе над Ростовской областью зависли две белые точки

Жители Ростовской области заметили в небе две загадочные яркие точки

В небе над Ростовской областью были замечены две неопознанные белые точки. Проживающие в этом субъекте РФ граждане отмечают, что они появились вечером 19 сентября.

Фото: Flickr by Kris, CC BY 2.0

Непосредственные свидетели разместили фотографии в социальных сетях. При этом акцентируется внимание на том, что не только в Ростовской области можно было увидеть это. Кадры неизвестных точек были распространены в интернете местными Донецка, Новошахтинска, Батайска, важного сельскохозяйственного центра Ростовской области — Миллерово, а также жителями некоторых других городов.

В Сети часть людей придерживаются мнения, что это, вполне вероятно, был след от ПВО. Якобы комплекс мер по обеспечению защиты от средств воздушного нападения противника сработал над Донецком, отразив атаку. Другие полагают, что увидели в небе просто странной формы облака. Кто-то даже предположил, что над Ростовской областью остановилось НЛО, добавив, что неопознанный летающий объект прилетел увезти всех с собой.

Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на "Красный Сулин", на данный момент времени официальная информация по поводу неопознанных объектов отсутствует. Последний раз уведомляли о задействовании ПВО в данном российском субъекте 15 сентября.

Уточнения

Неопознанный летающий объект НЛО — визуально наблюдаемый движущийся или неподвижный, находящийся в атмосфере или в космическом пространстве (летающий или производящий впечатление летающего объект), не идентифицированные конкретным наблюдателем как известный природный или искусственный объект.



Росто́вская о́бласть — субъект Российской Федерации на юге европейской части России, входит в состав Южного федерального округа.



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