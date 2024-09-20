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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нарушения прав жителей ветхого жилья в Голицыно

Ветхие бараки Голицыно: СК начал расследование по жалобам жильцов
1:09
Происшествия

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нарушением прав жителей ветхого жилья в городе Голицыно (Одинцовский округ). Как сообщает  "Вести Подмосковья", поручение будет исполнять временно исполняющий обязанности руководителя областного управления Следственного комитета Ярослав Яковлев.

Ветхие бараки Голицыно: СК начал расследование по жалобам жильцов
Фото: Self-photographed by Mitte (Georg Mittenecker), CC BY-SA 2.5

Жители Голицыно выразили своё несогласие с результатами проверки, касающейся отсутствия расселения из аварийного жилья, через сообщения в социальных сетях. Более 20 лет люди продолжают жить в бараках 1930-х годов постройки, где нет необходимых коммуникаций и требуется капитальный ремонт. Несмотря на неоднократные обращения, здания до сих пор не признаны аварийными.

Кроме того, как указано в источнике, эти дома не включены в государственную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Подмосковье на 2019-2025 годы", что лишает жителей надежды на скорое решение их проблемы.

Уточнения

Бара́к (от фр. baraque — лачуга, итал. baracca — хижина) — временное, быстровозводимое, дешёвое жилое здание, лёгкое здание из дерева или камня для содержания войск, рабочих и больных.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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