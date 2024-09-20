Загадочные точки в небе над Ростовской областью: ПВО или НЛО

Вечером 19 сентября жители Ростовской области заметили в небе две белые точки, вызвавшие оживлённые обсуждения в соцсетях. Как сообщает rostovgazeta.ru, очевидцы поделились фотографиями необычного явления в telegram-канале «Красный Сулин». Снимки распространились среди жителей Донецка, Новошахтинска, Азова, Зверево, Батайска, Миллерово, Семикаракорска и Ростова.
Мнения о происхождении этих точек разделились. Некоторые предположили, что это следы работы противовоздушной обороны (ПВО), сработавшей над Донецком, чтобы отразить удар. Другие считают, что это всего лишь необычные облака.
— "Раньше таких следов не было, даже когда ракеты одна за одной летели над ДНР", — заметили подписчики.
— "Это НЛО", — пошутили другие, добавив: "Скоро всех заберут".
На данный момент официальной информации о природе этих объектов нет. В последний раз о работе ПВО в Ростовской области сообщалось 15 сентября.
Броские заголовки:
Противовозду́шная оборо́на (сокр. ПВО) — комплекс мер по обеспечению защиты (обороны) от средств воздушного нападения противника.
Различают ПВО:
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Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.