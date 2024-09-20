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Загадочные точки в небе над Ростовской областью: ПВО или НЛО

Две белые точки в небе Ростовской области взбудоражили соцсети
1:11
Происшествия

Вечером 19 сентября жители Ростовской области заметили в небе две белые точки, вызвавшие оживлённые обсуждения в соцсетях. Как сообщает rostovgazeta.ru, очевидцы поделились фотографиями необычного явления в telegram-канале «Красный Сулин». Снимки распространились среди жителей Донецка, Новошахтинска, Азова, Зверево, Батайска, Миллерово, Семикаракорска и Ростова.

Две белые точки в небе Ростовской области взбудоражили соцсети
Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова

Мнения о происхождении этих точек разделились. Некоторые предположили, что это следы работы противовоздушной обороны (ПВО), сработавшей над Донецком, чтобы отразить удар. Другие считают, что это всего лишь необычные облака.

— "Раньше таких следов не было, даже когда ракеты одна за одной летели над ДНР", — заметили подписчики.

— "Это НЛО", — пошутили другие, добавив: "Скоро всех заберут".

На данный момент официальной информации о природе этих объектов нет. В последний раз о работе ПВО в Ростовской области сообщалось 15 сентября.

Броские заголовки:

Уточнения

Противовозду́шная оборо́на (сокр. ПВО) — комплекс мер по обеспечению защиты (обороны) от средств воздушного нападения противника.
Различают ПВО:

  • войсковую;
  • объектовую;
  • корабельную.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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