Образование для всех: глава Екатеринбурга против ограничений для детей мигрантов

Дети мигрантов в Екатеринбурге могут учить русский бесплатно

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Против введения платных уроков для детей мигрантов в школах выступила глава департамента образования Екатеринбурга Инна Гумбатова. Как сообщает "Царьград", она не поддержала предложение председателя гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексея Баталова сделать обучение для таких детей платным.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Гумбатова выразила уверенность, что даже дети, которые совсем не знают русского языка, за год смогут свободно овладеть им. Кроме того, она подчеркнула, что все подобные ограничения противоречат закону.

По её мнению, главная задача педагогов — не ограничивать права детей мигрантов, а помочь им ассимилироваться: научить русскому языку, принять русскую культуру и освоить национальные традиции.

Уточнения

Образова́ние — система воспитания и обучения личности, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, функций, опыта деятельности и компетенций.





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