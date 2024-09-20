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Неопознанный самолёт заметили в небе жители Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле над микрорайоном Вагонка местные жители заметили неизвестный самолёт
1:20
Происшествия

Жители Нижнего Тагила встревожены по причине неизвестного летательного аппарата, который кружил над их территорией 19 сентября. Как сообщается, он был замечен в районе, где располагается российская корпорация "Уралвагонзавод", занимающаяся разработкой и производством военной техники.

В Нижнем Тагиле над микрорайоном Вагонка местные жители заметили неизвестный самолёт
Фото: Flickr by Papas Dos, CC BY 2.0

Стало известно, что на протяжении суток неопознанный летательный аппарат летал над микрорайоном Вагонка. Как сообщает "Царьград" со ссылкой на группу "Инцидент. Нижний Тагил" во "ВКонтакте", жители данного города областного значения в Свердловской области Российской Федерации пребывают в замешательстве. Самолёт пролетал над общежитием два раза.

Помимо этого, подобный летательный аппарат россияне увидели и в посёлке Монзино, которое располагается в Горноуральском городском округе Свердловской области РФ. Более того, свидетели произошедшего информируют, что подобные самолёты они лицезрели не в первый раз, добавив, что летают они очень низко.

К слову, подобный летательный аппарат уже был замечен над Вагонкой этим летом. В тот момент это аргументировали нуждой обеспечить безопасность одного из ведущих промышленных предприятий России — "Уралвагонзавод".

Уточнения

Ни́жний Таги́л — город областного значения в Свердловской области России, второй по численности населения город в области после Екатеринбурга.

Свердло́вская о́бласть — субъект Российской Федерации, занимающий часть территорий Среднего и Северного Урала, а также Западной Сибири.

АО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф. Э. Дзержинского» — советская и российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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