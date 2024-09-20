Жителям бараков в Голицыно с расселением поможет СК России

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ветхом жилье в Голицыно

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание начать уголовное расследование по поводу нарушения прав жителей старых домов в Голицыно. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Местные жители выразили недовольство результатами переселения из деградирующих зданий. Многие из них проживают в бараках, построенных еще в 1930-х годах, более двух десятилетий.

Жители настаивают на том, чтобы их дома были признаны аварийными, однако сталкиваются с отказами. Данные здания не были включены в государственную программу по переселению.

Уточнения

Алекса́ндр Ива́нович Бастры́кин (род. 27 августа 1953, Псков) — советский и российский государственный деятель, юрист. Председатель Следственного комитета Российской Федерации с 15 января 2011 года.



Голи́цыно — город в Одинцовском городском округе Московской области России.

В городе расположена одноимённая станция железной дороги Белорусского направления, соединяющей город с Одинцовом, Москвой, Кубинкой, Можайском. Расстояние от московского Белорусского вокзала до Голицына 40 километров.



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