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Жителям бараков в Голицыно с расселением поможет СК России

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ветхом жилье в Голицыно
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Происшествия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание начать уголовное расследование по поводу нарушения прав жителей старых домов в Голицыно. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ветхом жилье в Голицыно
Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Местные жители выразили недовольство результатами переселения из деградирующих зданий. Многие из них проживают в бараках, построенных еще в 1930-х годах, более двух десятилетий.

Жители настаивают на том, чтобы их дома были признаны аварийными, однако сталкиваются с отказами. Данные здания не были включены в государственную программу по переселению.

 

 

 

Уточнения

Алекса́ндр Ива́нович Бастры́кин (род. 27 августа 1953, Псков) — советский и российский государственный деятель, юрист. Председатель Следственного комитета Российской Федерации с 15 января 2011 года.

Голи́цыно — город в Одинцовском городском округе Московской области России.
В городе расположена одноимённая станция железной дороги Белорусского направления, соединяющей город с Одинцовом, Москвой, Кубинкой, Можайском. Расстояние от московского Белорусского вокзала до Голицына 40 километров.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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