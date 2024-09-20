Почему низколетящие самолёты стали частыми гостями над Нижним Тагилом

Неизвестный самолёт снова замечен над Нижним Тагилом

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В течение всего дня 19 сентября жители микрорайона Вагонка в Нижнем Тагиле наблюдали, как над их районом кружил неизвестный самолёт. Информация об этом появилась в группе "Инцидент. Нижний Тагил" во "ВКонтакте", и о происшествии также сообщает "Царьград".

Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov, CC BY-SA 2.0

Пользователи делились своими переживаниями: "Не знаем, что и подумать", — писали местные жители, когда самолёт дважды пролетел низко над общежитием.

Похожие наблюдения сделали и в соседнем селе Монзино, где очевидцы отмечают, что это не первый случай, когда такие самолёты пролетают очень низко. Интересно, что аналогичный самолёт уже летал над Вагонкой летом, и тогда его полёты объяснили необходимостью обеспечения безопасности Уралвагонзавода (УВЗ).

Уточнения

Ни́жний Таги́л — город областного значения в Свердловской области России, второй по численности населения город в области после Екатеринбурга. Административный центр Горнозаводского управленческого округа. Крупный промышленный центр Урала.





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