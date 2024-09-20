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В МИД сообщили о создании ВСУ концлагерей в российском приграничье

Захарова: ВСУ создают концлагеря в российском приграничье
1:24
Происшествия

Вооружённые силы Украины формируют концлагеря в российском приграничье. Более того, они свозят туда тех, кто не успел выехать при организованном перемещении населения в безопасные районы.

Захарова: ВСУ создают концлагеря в российском приграничье
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org

Как информирует URA.RU со ссылкой на российского государственного служащего Марию Захарову, которая занимает должность официального представителя МИД РФ, органы правопорядка Российской Федерации не перестают получать информацию о происходящем против воли вывозе украинскими боевиками на территорию Украины не успевших выехать в безопасное место граждан, проживающих в одном из субъектов России — Курской области. Кроме того, российский дипломат провела сравнение между действиями солдат Украины и немецко-фашистскими оккупантами в период Великой Отечественной войны. Российский государственный служащий также вспомнила, как нацисты увозили советских граждан в рабство.

Помимо этого, по словам Марии Захаровой, старейшая некоммерческая благотворительная организация Красного Креста в России обладает на данный момент времени вполне обширными сведениями от свидетелей о подобии концлагерей. В такие места украинские боевики "под дулом автомата" увозят жителей Курской области, которые остались в этом российском субъекте.

 

Уточнения

Концентрацио́нный ла́герь (концла́герь) — специально оборудованный центр массового принудительного заключения и содержания.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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