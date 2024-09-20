Вооружённые силы Украины формируют концлагеря в российском приграничье. Более того, они свозят туда тех, кто не успел выехать при организованном перемещении населения в безопасные районы.
Как информирует URA.RU со ссылкой на российского государственного служащего Марию Захарову, которая занимает должность официального представителя МИД РФ, органы правопорядка Российской Федерации не перестают получать информацию о происходящем против воли вывозе украинскими боевиками на территорию Украины не успевших выехать в безопасное место граждан, проживающих в одном из субъектов России — Курской области. Кроме того, российский дипломат провела сравнение между действиями солдат Украины и немецко-фашистскими оккупантами в период Великой Отечественной войны. Российский государственный служащий также вспомнила, как нацисты увозили советских граждан в рабство.
Помимо этого, по словам Марии Захаровой, старейшая некоммерческая благотворительная организация Красного Креста в России обладает на данный момент времени вполне обширными сведениями от свидетелей о подобии концлагерей. В такие места украинские боевики "под дулом автомата" увозят жителей Курской области, которые остались в этом российском субъекте.
Концентрацио́нный ла́герь (концла́герь) — специально оборудованный центр массового принудительного заключения и содержания.
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