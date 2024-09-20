Тюменский программист стал фигурантом дела о госизмене

Занимающийся программированием тюменский специалист обвиняется в госизмене. Как сообщается, он совместно с зарубежной компанией занимался деятельностью, которая была направлена против госбезопасности РФ.
В одном из расположенных на юге Западной Сибири субъектов Российской Федерации — Тюменской области — в отношении гражданина возбудили уголовное дело за совместную деятельность с зарубежной страной. Как сообщается, данная деятельность была направлена против госбезопасности Российской Федерации.
В соответствии с текущим результатами выяснения обстоятельств, связанных с преступлением, с целью установления фактов преступления и виновных лиц, правоохранительные органы придерживаются мнения, что программист по собственному желанию предложил свои услуги. После этого он начал сотрудничать с зарубежной компанией. Преступная деятельность была остановлена Федеральной службой безопасности Российской Федерации, информирует tmn.aif.ru со ссылкой на отвечающее за взаимодействия со СМИ подразделение управления ФСБ по Тюменской области.
Госуда́рственная изме́на — преступление, заключающееся в деянии, сознательно направленном против суверенитета государства его гражданином (верноподданным).
Программи́ст — специалист, занимающийся программированием, то есть созданием компьютерных программ.
Тюме́нская о́бласть — субъект Российской Федерации, расположенный на юге Западной Сибири.
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