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Тюменский программист стал фигурантом дела о госизмене

Житель Тюменской области предлагал иностранной организации услуги программиста
1:11
Происшествия

Занимающийся программированием тюменский специалист обвиняется в госизмене. Как сообщается, он совместно с зарубежной компанией занимался деятельностью, которая была направлена против госбезопасности РФ.

Житель Тюменской области предлагал иностранной организации услуги программиста
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

В одном из расположенных на юге Западной Сибири субъектов Российской Федерации — Тюменской области — в отношении гражданина возбудили уголовное дело за совместную деятельность с зарубежной страной. Как сообщается, данная деятельность была направлена против госбезопасности Российской Федерации.

В соответствии с текущим результатами выяснения обстоятельств, связанных с преступлением, с целью установления фактов преступления и виновных лиц, правоохранительные органы придерживаются мнения, что программист по собственному желанию предложил свои услуги. После этого он начал сотрудничать с зарубежной компанией. Преступная деятельность была остановлена Федеральной службой безопасности Российской Федерации, информирует tmn.aif.ru со ссылкой на отвечающее за взаимодействия со СМИ подразделение управления ФСБ по Тюменской области.

Уточнения

Госуда́рственная изме́на — преступление, заключающееся в деянии, сознательно направленном против суверенитета государства его гражданином (верноподданным).

Программи́ст — специалист, занимающийся программированием, то есть созданием компьютерных программ.

Тюме́нская о́бласть — субъект Российской Федерации, расположенный на юге Западной Сибири.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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