Волонтёры спасли 200 кошек после разрушительного тайфуна в Шанхае

Волонтёры организовали приюты для животных после тайфуна «Бебинка»

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Тайфун "Бебинка", который обрушился на Шанхай, стал одним из самых разрушительных за последние 70 лет. Из-за стихии пришлось отменить тысячи рейсов, закрыть дороги и ввести ограничения на скорость движения. Скорость ветра внутри циклона достигала 42 метров в секунду.

Фото: visualrian.ru by Сергей Беляков, CC BY-SA 3.0

После того как эпицентр тайфуна сместился в провинцию Цзянсу, городские службы Шанхая начали активно устранять последствия. Среди первоочередных задач — помощь пострадавшим и бездомным животным. Волонтёры уже успели спасти более 200 кошек, которых временно разместили в приютах.

Ранее тайфун "Бебинка" прокатился по Филиппинам, где унёс жизни шести человек, в том числе детей. Ещё 11 человек получили ранения, а двое до сих пор считаются пропавшими без вести.

Интересно, что Тайвань использовал искусственный интеллект для отслеживания траектории движения тайфуна. Благодаря новым технологиям, метеорологам удалось повысить точность прогнозов на 20%, что позволило более эффективно предупреждать жителей о надвигающейся угрозе.

Уточнения

Шанха́й (кит. 上海, пиньинь Shànghǎi; у 上海 [zãhe], Zånhae) — один из четырёх городов центрального подчинения КНР; расположен на востоке страны, в дельте реки Янцзы. Важный культурный центр страны, а также крупнейший в мире морской порт. Кроме того, Шанхай является крупнейшим финансовым центром Китая (опережая Пекин и Гонконг), и одним из ведущих — в Восточной Азии и мире (после Нью-Йорка, Лондона и Токио).





Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».





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