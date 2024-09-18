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83-летней женщине в Тюменской области отказали в покупке дома после паводка

83-летняя пенсионерка осталась без жилья после паводка в Тюменской области
1:22
Происшествия

Весной 2024-го года в Тюменскую область пришел паводок. Местные жители, которые пострадали от него, получили средства на покупку нового жилья, поскольку старое признали аварийными. Но 83-летнему ветерану труда Галине Гилевой из деревни Заборка деньги не выделили, так как власти решили, что ее дом пригоден для жизни.

83-летняя пенсионерка осталась без жилья после паводка в Тюменской области
Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Swarnyk, CC BY-SA 3.0

Женщина рассказала о своей проблеме в социальных сетях.

"Администрация Викуловского района совместно с правительством Тюменской области все лето убеждали нас в том, что будет проходить реквизиция, поэтому нужно готовить документы и искать себе дом для приобретения на выделенные средства. Однако в начале осени пришла комиссия и сказала, что жилье пригодно для жилья", — написала Гилева в соцсетях.

Пенсионерка осталась без нового дома и даже без ремонта в нынешнем. Но администрация района предложила ей выход — переехать в дом престарелых, сообщает tmn. aif.ru.

Гилевой это не подошло, и женщина решила придать истории огласку. Она записала видео, на котором видно в каком состоянии находится ее дом: разрушенные до основания полы, сломанные окна, а также стены, с которых отвалилась штукатурка.

Уточнения

Заборка — деревня в Викуловском районе Тюменской области.

Па́водок — фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным (обычно кратковременным) увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или обильным снеготаянием во время оттепелей.
 
В отличие от половодья паводок может возникать в любое время года. Значительный паводок может вызвать наводнение. В процессе перемещения паводка по реке образуется паводочная волна.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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