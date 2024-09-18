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Контрафактный коньяк на миллионы рублей: силовики разоблачили пермяка

ФСБ и МВД провели операцию по изъятию контрафактного алкоголя в Перми
1:26
Происшествия

В Перми правоохранительные органы изъяли у местного жителя Марсала Пашаева крупную партию контрафактного алкоголя на сумму около 3 миллионов рублей.

ФСБ и МВД провели операцию по изъятию контрафактного алкоголя в Перми
Фото: visualrian.ru by Andrey Stenin / Андрей Стенин, CC BY-SA 3.0

Мужчина занимался нелегальной торговлей спиртными напитками, выдавая продукцию за известные бренды российских производителей.

Как стало известно, Пашаев арендовал контейнер в районе бывшего оптового рынка "Гача", где и хранил поддельный алкоголь. В декабре 2022 года его деятельность была остановлена сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью МВД и ФСБ, сообщает properm.ru.

Пашаеву предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая незаконную торговлю немаркированной алкогольной продукцией и использование чужих товарных знаков. В ходе обысков в гараже и автомобиле предпринимателя было найдено более 12 тысяч бутылок спиртного без акцизных марок и около 1500 бутылок с поддельными товарными знаками. Общая стоимость изъятого алкоголя составила около 3,5 миллионов рублей.

Пашаев полностью признал свою вину и на время расследования находился под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в Свердловский районный суд Перми, где его будет рассматривать судья Валерий Слобожанинов.

Уточнения

Конья́к (фр. cognac) — крепкий алкогольный напиток (разновидность бренди), производимый из определённых сортов винограда по особой технологии во французском департаменте Шаранта (регион Новая Аквитания). В странах СНГ коньяком именуется любой бренди, соответствующий принятым стандартам, вне зависимости от места производства.

Контрафа́кт (англ. counterfeit «подделка» (fake), нелицензионный (unlicensed)) — новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав; фальсифицированные потребительские товары.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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