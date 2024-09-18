В Екатеринбурге кафе выплатит 230 тысяч рублей за повреждение автомобиля

Екатеринбургский суд вынес решение в пользу автоледи по делу о падении зонта

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В июле 2022 года в Екатеринбурге произошел инцидент: с летней веранды кафе "Бажов" сорвался уличный зонт и повредил автомобиль Ford Focus.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сумма ущерба составила внушительные 218 500 рублей, что стало причиной для обращения владелицы машины в суд. Кроме того, она понесла дополнительные расходы на услуги специалиста в размере 12 тысяч рублей. В совокупности с судебной пошлиной сумма иска составила более пяти тысяч рублей. В итоге пострадавшая потребовала возмещения всех расходов с владельцев кафе, сообщает tagilcity.ru.

Судебное разбирательство завершилось в пользу автолюбительницы: суд удовлетворил ее иск в полном объеме.

Уточнения

style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;">Ford Focus — компактный автомобиль американской компании Ford. В Европе стабильно входит в десятку самых продаваемых автомобилей, в России с 1999 по 2011 год продано 500 000 экземпляров.

Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.



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