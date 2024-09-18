В Екатеринбурге кафе выплатит 230 тысяч рублей за повреждение автомобиля

В июле 2022 года в Екатеринбурге произошел инцидент: с летней веранды кафе "Бажов" сорвался уличный зонт и повредил автомобиль Ford Focus.
Сумма ущерба составила внушительные 218 500 рублей, что стало причиной для обращения владелицы машины в суд. Кроме того, она понесла дополнительные расходы на услуги специалиста в размере 12 тысяч рублей. В совокупности с судебной пошлиной сумма иска составила более пяти тысяч рублей. В итоге пострадавшая потребовала возмещения всех расходов с владельцев кафе, сообщает tagilcity.ru.
Судебное разбирательство завершилось в пользу автолюбительницы: суд удовлетворил ее иск в полном объеме.
Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.