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В Крыму будут досматривать людей, машины и дома из-за учений

Глава Крыма объявил о начале масштабных проверок в рамках учений
1:05
Происшествия

В Крыму начались масштабные учения, направленные на предотвращение возможных угроз со стороны диверсионных групп.

Глава Крыма объявил о начале масштабных проверок в рамках учений
Фото: commons.wikimedia.org by Vian, CC BY-SA 4.0

Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что правоохранительные органы и военные начали операцию 17 сентября. Одной из ключевых задач учений является проверка транспортных средств, людей и жилых домов. Особое внимание уделяется безопасности, и в связи с этим будет осуществляться полное блокирование некоторых административных районов. Это может означать ограничение на въезд и выезд из населённых пунктов, пока проводится тщательная проверка, сообщает argumenti.ru.

Целью этих мероприятий является предотвращение возможного проникновения диверсионных групп как с материковой части, так и с моря. Точные сроки завершения учений не называются. По словам Аксенова, жители региона должны проявить понимание и содействовать сотрудникам, чтобы гарантировать безопасность в регионе.

Уточнения

Диве́рсия (от лат. diversio — «расхождение, разнообразие») — скрытные специальные мероприятия диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) или отдельных людей — диверса́нтов — по выводу из строя наиболее важных объектов или их элементов путём подрыва, поджога, затопления, а также применением иных способов разрушения, не связанных с ведением боя для достижения цели.

Безопа́сность — состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз, либо способность предмета, явления или процесса сохраняться при разрушающих воздействиях.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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